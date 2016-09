Carlos Alberto, ex-Figueirense (SC) e com passagem pelo Porto (POR), foi rejeitado pelo Bicola para sequência da Série B do campeonato brasileiro

Por: Redação ORM News

Em 14 de setembro, 2016 - 19h28 - Série B

Aos 31 anos e livre no mercado após ter sido dispensado do Figueirense (SC), o meia Carlos Alberto, de 31 anos, foi oferecido ao Paysandu para disputar a sequência da Série B do campeonato brasileiro, mas o clube não avançou na negociação.

Além da pedida salarial acima da realidade estipulada pelo clube, o jogador estaria com uma lesão muscular grave que o impediria de jogar por pelo menos 20 a 30 dias.

Carlos Alberto realizou 15 jogos pelo Figueirense e marcou quatro gols neste ano de 2016. O carioca estava no clube catarinense desde 2015, quando repetiu os mesmos números de aproveitamento. No currículo, além de convocações à seleção brasileira, o meia tem passagens por Botafogo, Vasco, Fluminense, Grêmio, São Paulo e Corinthians, além do Porto, por onde foi campeão da Champions League.

Desta forma, o Papão encerrou as contratações com o acerto com o meia Cleyton e com o atacante Jobinho, este último já regularizado junto ao BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e liberado para estrear já neste sábado (17), contra o Náutico, na Arena Pernambuco, em Recife (PE).