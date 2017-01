O sorteio será realizado amanhã (18) e as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do mesmo dia

Por: Redação ORM News com informações de O Liberal

Em 17 de janeiro, 2017 - 14h06 - Brasil

Não foi dessa vez que alguém ficou milionário com o prêmio principal da Mega-Sena. Após sorteio realizado na capital paraense, no último sábado (14), nenhum jogador conseguiu acertar os seis números revelados pelo concurso 1.893 da loteria. Por conta disso, a bolada pro próximo sorteio, que irá ocorrer na noite de amanhã (18), está acumulada e tem a estimativa de chegar ao valor de R$ 25 milhões.

Porém, mesmo com o prêmio alcançando altas quantias, a chance de ficar milionário através da Mega não tem motivado os moradores de Belém. A operadora de caixa de um dos centros lotéricos mais procurados de Belém, Vanilce Teixeira (29), disse que a busca pelos jogos deveria ter aumentado exponencialmente nesses últimos dias, mas, segundo ela, isso não aconteceu até o momento. "A movimentação se manteve a mesma dos outros dias, não alterou nada. As pessoas continuam apostando bastante, mas, também, em outros jogos, não apenas na Mega", afirmou.

Mesmo com a fraca procura, alguns jogadores ainda são fiéis às suas apostas. Perder as esperanças de ganhar um dos jogos não faz parte do pensamento deles! Um exemplo de persistência é o caso do aposentado Antônio da Silva (64) que, frequentemente, tenta a sorte em um dos concursos da lotérica, principalmente quando o prêmio está acumulado. "Enquanto o prêmio não vem, a gente continua jogando com fé que um dia vai dar certo", garantiu. Ainda de acordo com o aposentado, caso conseguisse conquistar a bolada, realizaria vários sonhos e ajudaria sua família.



Para quem ficou interessado em concorrer ao prêmio, basta ir a uma casa lotérica até às 19h (horário de Brasília) desta quarta-feira (18) e fazer seu jogo. Cada aposta de seis números custa R$ 3,50.