Crime aconteceu em um condomínio na Praia de Manguinhos, em Búzios

Por: Jornal Extra

Em 28 de agosto, 2016 - 11h26 - Polícia

Uma mulher de 66 anos foi encontrada morta com os braços amarrados e a boca amordaçada, na noite deste sábado, numa das casas do Condomínio Jardim do Lago, no bairro Baía Formosa, em Búzios, na Região dos Lagos. De acordo com o 25º BPM (Cabo Frio), o corpo da médica Maria Júlia Matteotti Cavalcanti Martins de Oliveira foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araruama.

O caso foi registrado na 127ª DP (Búzios). Segundo a Polícia Civil, a médica chegou no condomínio de luxo na última quinta-feira sozinha e ninguém foi visto entrando na casa. Na sexta-feira, os moradores teriam estranhado ao ver as luzes da casa acesas sem nenhuma movimentação. Segundo a delegacia, a síndica ligou para o ex-marido da vítima, que estava no Rio, mas nenhum dos dois conseguiu entrar em contato com Maria Júlia.

Ainda de acordo com a polícia, o jardineiro do condomínio viu o corpo da médica através da janela de vidro por volta das 18h de sábado e acionou a delegacia. Ela estava no hall de entrada, mas os agentes encontraram sangue também no quarto, onde os móveis estavam revirados. A boca da vítima foi coberta com gaze.

Nada foi roubado da casa, conforme o relato da polícia. O ex-marido da vítima e o filho, de cerca de 30 anos, foram ouvidos na delegacia ainda no sábado.