Vítima foi cercada por atirador que chegou de moto ao local do crime

Por: Redação ORM News com informações de Bruna Lima (O Liberal)

Em 15 de setembro, 2016 - 16h04 - Polícia

Um mecânico de 58 anos foi assassinado com dois tiros na cabeça na madrugada desta quinta-feira (15), no bairro do Jurunas, em Belém. Roberto Pantoja Maciel já tinha sofrido ameaças e tentativas de homicídio antes do crime ser concretizado em frente à residência da família na passagem Gurjão. Ele foi cercado e atingido por dois disparos na cabeça.

A mãe de Roberto, Elza Pantoja, escutou os tiros e somente após alguns minutos tomou conhecimento de que a vítima era seu filho. Ela estava deitada e correu para a janela após ouvir os tiros. Um vizinho disse a ela que o baleado era Roberto.

O mecânico foi atingido por um atirador que chegou ao local em uma motocicleta. Segundo a mãe da vítima, o filho disse que tinha inimigos e que já tinha sido preso por tentativa de homicídio. Um dos inimigos do mecânico é um homem conhecido pelo apelido de Tiririca, que mora às proximidades da casa da vítima.

No mês passado, Tiririca teria tentado assaltar o mecânico, que foi agredido com uma garrafada. A vítima registrou boletim de ocorrência contra o criminoso. Além dele, dois outros desafetos do mecânico foram identificados. Em 2009, Roberto se envolveu em uma briga com um homem conhecido como Mario, que resultou em lesões graves. Na época o mecânico foi preso por tentativa de homicídio.

Roberto foi condenado a dois anos e ficou preso durante quatro meses. O filho de Mario teria feito várias ameaças de morte contra Roberto, uma vez que ele não concordava com o pouco tempo que o mecânico havia passado na prisão. Após o mecânico ter saído da cadeia chegou a sofrer três atentados.

O crime contra o mecânico foi registrado na delegacia do Jurunas e a polícia já deu início com as investigações com objetivo de tomar conhecimento sobre o responsável pelo crime.