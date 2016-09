Vítima tinha alguns inimigos, recebia ameaças de morte e já havia sofrido três atentados

Em 16 de setembro, 2016 - 01h30 - Polícia

Depois de receber várias ameaças e sofrer três atentados, o mecânico Roberto Pantoja Maciel, de 58 anos, foi assassinado com dois tiros na cabeça. Ele estava sentado em frente à residência da família, na passagem Gurjão, no bairro do Jurunas, no início da madrugada de ontem, quando foi baleado. A mãe escutou os tiros e somente após alguns minutos descobriu que a vítima era Roberto.

