Por: Redação ORM News

Em 10 de fevereiro, 2017 - 11h50 - Shows

Uma cantora de funk e outra do brega paraense. O que pode resultar dessa mistura? É isso que o 'Meachuta Rainhas' irá descobrir hoje a noite, em um show único que irá unir a artista MC Carol, descoberta no morro do preventório, comunidade de Niterói (RJ) e a banda Fruto Sensual, com a vocalista Valéria, ícone do brega paraense.

MC Carol é conhecida por hits como 'Não foi Cabral' e 'Onda forte'. Já Valéria, possui músicas que todo paraense já cantou e dançou, como 'Príncipe negro' e 'Está no ar'.

O evento será realizado nesta sexta-feira (10), na casa de shows Açaí Biruta, às 22h. Os ingressos variam entre R$ 35 e R$ 50. A organização é da produtora 2 Nós e do Meachuta.

Serviço: 'Meachuta Rainhas'

Data: 10/02/2017

Local: Açaí Biruta (Rua Siqueira Mendes, 324 - Cidade Velha)

Horário: 22h

Atrações: Mc Carol (RJ), Fruto Sensual (PA) e convidadas

Ingressos: R$ 35 pista 1º lote / R$ 60 pista duplo / R$ 50 camarote com 5 cervejas grátis

Para mais informações: (91) 98160-7669 ou (91) 98330-6785