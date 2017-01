EX-BBB e musa fitness volta a malhar 40 dias após cirurgia delicada na coluna

Em 09 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gata do Dia

A ex-BBB Mayra Cardi, que agora se dedica ao mundo fitness, deixou os fãs babando e a mulherada morrendo de inveja com fotos publicadas ao longo da primeira semana do ano. Dois dias depois do Natal, a ex-BBB já exibia o corpo em forma, só de biquíni em sua conta no Instagram. Na imagem, a barriga sarada da beldade roubava a cena (veja no detalhe). “Natal passou e essa semana precisamos focar, comer direito para entrar o ano bem leve, de mente, peso e, principalmente, com promessas sendo executadas por nós mesmos”, escreveu Mayra na legenda.

Mayra contou no Instagram que voltou a malhar após passar por um susto e uma cirurgia na coluna. A ex-BBB foi internada depois de sentir fortes dores nas costas. Na foto, ela posou com Guto Demeski, o profissional responsável por sua reabilitação após o procedimento. “Bom dia produção. Esse é o fisioterapeuta responsável pela minha recuperação pós-cirurgia.

