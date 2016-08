Contra o ABC (RN), a dupla de zaga do Leão voltará a ser composta por Henrique e Ítalo

Por: Redação ORM News

Em 26 de agosto, 2016 - 16h11 - Série C

Mais uma vez, não deu para o zagueiro Max. O então capitão azulino havia voltado a treinar após desfalcar o Remo em duas partidas, mas as dores no tornozelo reapareceram e o atleta foi vetado pelo Departamento Médico. Na partida desta segunda-feira (29), contra o ABC (RN), Henrique e Ítalo deverão seguir como titulares na zaga.

Max ficou de fora do confronto contra o River (PI) por conta de uma virose e seguiu no 'estaleiro' durante a partida contra o Confiança (SE), mas, já por causa da lesão no tornozelo direito. O defensor ficou em tratamento intensivo e voltou aos treinos com o restante do grupo nesta semana. Ele ainda chegou a falar à imprensa sobre o sentimento de felicidade neste retorno aos gramados, mas, nesta sexta-feira (26), voltou a sentir dores no mesmo tornozelo e retornou à lista de desfalques do técnico Waldemar Lemos.

A lista de baixas azulinas também passou a contar com o lateral esquerdo Wellington Saci. Aos 31 anos, o então dono da camisa 6 foi diagnosticado com uma contratura na região posterior da coxa. O substituto deve ser o mesmo que assumiu a posição no segundo tempo da partida contra o Confiança, Jussandro.

A outra face da situação é o grupo de retornos formado pelo goleiro Fernando Henrique e pelos meias Hériclis e Allan Dias. Vale destacar também a presença de Flamel, que teve a estreia no banco de reservas do Leão adiada por conta de demora da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em responder a uma solicitação de pesquisa acerca da ausência de infrações a cumprir pelo meia.

Veja a lista completa abaixo!

Goleiros: Fernando Henrique e Douglas Borges

Laterais: Levy, Jussandro e Murilo

Zagueiros: Henrique, Ítalo, Ciro Sena e Tsunami

Volantes: Yuri, Michel Schmoller e Lucas Garcia

Meias: Eduardo Ramos, Marcinho, Allan Dias, Flamel e Hericlis

Atacantes: Edno, Fernandinho e Ciro