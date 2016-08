Zagueiro, que tinha retorno confirmado ao time do Leão Azul, sente tornozelo direito e é vetado

Em 27 de agosto, 2016 - 01h30 - Esporte

O técnico Waldemar Lemos ganhou um problema de última hora. No treino matinal de ontem o zagueiro Max sentiu novamente o tornozelo direito e acabou vetado pelo departamento médico. O capitão participou do trabalho até o fim, inclusive disputou um lance duro com Murilo sem nada reclamar. À tarde, quando saiu a relação dos convocados seu nome não constava. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, ele não ganhou condições de jogo por causa do inchaço no tornozelo. Na quinta-feira, Max deu entrevista coletiva falando da satisfação de poder voltar ao time após dois jogos fora. Comentou ainda que está bem no clube e que não existe nenhuma animosidade com a diretoria devido atraso de salário.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.