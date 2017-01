jogador esperou e esperou pelo que diz ter direito e, como não recebeu, decidiu entrar na justiça

Em 18 de janeiro, 2017 - 01h30 - Esporte

O zagueiro Max esperou muito e como não obteve posição do clube decidiu recorrer à Justiça do Trabalho para ter seus direitos financeiros garantidos. O jogador passou três temporadas no Baenão e em todas elas foi titular, embora na reta final da Série C de 2016 acabou de fora devido uma lesão no joelho. Ao término do campeonato, voltou para sua cidade onde ficou aguardando receber os salários. Sem nenhuma reposta da diretoria, partiu para pleitear seus direitos. Segundo ele, o Remo lhe deve cerca de 626 mil reais entre salários atrasados e outros benefícios, durante o período que esteve no Baenão. Max tinha contrato como Remo até novembro de 2017 e, no começo deste ano aceitou convite do Joinville de Santa Catarina, onde estão também Ciro, Alex Ruan e Yuri.

