O ex-contador fará de tudo para se vingar do cara que atropelou Beatriz

Por: GShow

Em 02 de setembro, 2016 - 14h20 - Novelas

Determinado a acabar com a vida de Antenor (Antonio Calloni), Maurício (Cauã Reymond) se torna parceiro de negócios do empresário e principal financiador da campanha política dele.

Durante uma viagem à casa de praia do ricaço, ele sabota um helicóptero e o dá de presente para o marido de Vânia (Drica Moraes). “Gostou? É pra sua campanha”. No dia seguinte, Antenor se despede e entra no helicóptero, que some de vista. Será o fim do candidato a governador? Não perca esta cena, que vai ao na sexta-feira, dia 2/9.