Será montada apenas uma turma, com 30 vagas disponíveis

Por: Redação ORM News com informações da UFPA

Em 30 de agosto, 2016 - 08h39 - Educação

A Faculdade de Línguas Estrangeiras Modernas (FaLEM) da Universidade Federal do Pará ofertará a primeira turma do Curso Livre de Libras neste semestre, que será realizado em parceria entre os Cursos Livres de Línguas Estrangeiras e o Curso de Letras Libras da UFPA. Será montada apenas uma turma, com 30 vagas disponíveis. As matrículas poderão ser feitas até quarta-feira (30 de agosto.

O curso será ministrado por uma professora surda, que será auxiliada por um monitor fluente em Libras. O intuito principal é promover o uso e a difusão da Língua Brasileira de Sinais por meio de Cursos Livres, atendendo ao público universitário e externo, proporcionando-lhe maiores conhecimentos sobre os variados aspectos da Libras e, também, possibilidade de desenvolvimento das habilidades de conversação.

“Nossas expectativas são as melhores possíveis. Buscaremos, em especial, proporcionar estudos específicos e detalhados sobre a Língua Brasileira de Sinais, fazer com que os participantes do Curso apreendam alguns estudos ou lições em Libras, a fim de que possam se comunicar com pessoas surdas e desenvolver atividades que evidenciem aspectos teóricos e metodológicos sobre a Libras e a Educação de Surdos”, explica a Coordenação.

Programa - O curso tem como conteúdo programático: Aspectos conceituais sobre a Libras e educação de surdos; Cultura e identidade surda; História da surdez no mundo, no Brasil e no Pará; Legislação (Lei 10.436/2002, Decreto 5.626/2005 e Lei 12.319/2010); Libras e seus parâmetros; Sinais da Libras; Alfabeto manual e datilologia; Números em Libras; Cumprimentos em Libras; Dias da Semana em Libras; Meses do ano em Libras; Material Escolar em Libras; Cidades do Pará em Libras; Profissões em Libras; Documentos em Libras; Verbos em Libras; Adjetivos em Libras; Classificadores em Libras; Advérbios em Libras; e Sinais diversos em Libras.

Libras – A Língua Brasileira de Sinais é a língua própria das comunidades surdas do nosso país, a qual possui regras morfológicas, sintáticas, semânticas e pragmáticas específicas. Esta forma de se comunicar foi reconhecida oficialmente como meio legal de comunicação e expressão por meio da Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, e regulamentada pelo Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005.

Matrículas – Os interessados devem realizar a matrícula no Portal da Fadesp. O boleto bancário deve ser pago até o dia do vencimento. Após essa data, a matrícula que não for confirmada será cancelada e a vaga reofertada. O investimento do curso é no valor total de R$ 390,00 por semestre, dividido em três parcelas de R$ 130,00.

O Curso Livre de Libras será executado no período de um semestre, com carga horária de 60h, sendo definido como Curso Básico, que será seguido pelo Intermediário e o Avançado nos próximos anos. As aulas têm início no dia 6 de setembro e ocorrerão às terças-feiras e quintas-feiras, entre 14h30 e 16h.

Serviço:

Matrículas para a primeira turma do Curso Livre de Libras

Como fazer: nos dias 29 e 30 de agosto, pelo site da Fadesp

Mais informações pelo e-mail cursoslivres@ufpa.br, pelo fone (91) 3201-7524 e pelos sites dosCursos Livres, Fadesp, Cursos Livres de Línguas Estrangeiras.

Acesse o Edital aqui.