Objetos estavam dentro de um quarto de hotel em Marabá

Por: Redação ORM News com informações da PRF

Em 31 de agosto, 2016 - 11h41 - Polícia

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeream na noite desta terça-feira (30) dentro de um hotel em Marabá, sudeste paraense, uma grande quantidade de material que seria utilizado para a fabricação de cédeulas de dinheiro falsas. Foram os funcionários do hotel que avisaram os agentes que um hóspede havia abandonado uma mala com materiais suspeitos.

Os agentes da PRF foram ao quarto e durante a revista identificaram dentro da mala, materiais típicos para a fabricação de notas de dinheiro falsas. Dentre eles produtos químicos como tintas e solventes, e vários papéis ofícios cortados no tamanho regular de cédulas de real.

Provavelmente, a grande movimentação de policiais no hotel por conta do encontro de gestores de educação para o trânsito da PRF tenha inibido a ação criminosa. O material foi apreendido e encaminhado para a delegacia da polícia federal em Marabá, para as medidas legais cabíveis.