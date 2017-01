Trinta e um detentos são mortos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo durante a madrugada

Em 07 de janeiro, 2017

Vídeos divulgados por detentos logo após a chacina de ontem, que vitimou 31 presos da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, a maior de Roraima, dão força à tese de que se trata de uma retaliação e tentativa de exibição de poder do Primeiro Comando da Capital (PCC), que tem maioria na penitenciária, ao massacre de seus integrantes, em Manaus. Pelo menos metade das vítimas do massacre liderado pelo grupo Família do Norte (FDN), aliado ao Comando Vermelho (CV), no primeiro dia do ano na maior cadeia do Amazonas, era ligada ao PCC.

Da mesma forma que no massacre de Manaus, os presos foram mortos com crueldade durante a madrugada. A matança ocorreu sem tomar agentes como reféns, quebradeira ou tentativa de fuga.

