Irmandade percorre a cidade pela manhã até a realização do responsus do Divino

24 de dezembro, 2016

Com apresentações da Marujada será encerrada na segunda-feira (26) a Festividade de São Benedito, padroeiro do município de Bragança. Todas as noites, durante a festividade, após as celebrações religiosas, acontecem os ensaios das marujas, que funcionam como iniciação para as novas integrantes da irmandade.

Neste sábado, as marujas se apresentam vestidas de vermelho, durante a cavalhada. No dia seguinte, estarão vestidas de azul, que é a cor da indumentária principal e que vestirão até o fim da festa.

Na segunda-feira, às 9 horas, haverá a missa dos devotos. Em seguida, procede-se ao leilão, na barraca das marujas. Durante o resto da manhã a marujada passeia pela cidade, em longo desfile, e às 12h30 dirige-se ao barracão do juiz da festividade, no arraial. Lá se realiza o banquete tradicional dos marujos e marujas. Nessa hora os juízes entregarão a vara simbólica aos que exercerão essas funções no ano seguinte. É também nesse momento que se faz o “responsus do Divino”, quando dois marujos levam bandeiras brancas nas quais está pintada a imagem de São Benedito.

Embora sem texto reconhecível, um “puxador de responsus” lidera a cerimônia. O grupo entoa um som gutural, triste como uma litania, ao som de atabaques e violinos. Logo depois começa o almoço de confraternização. Organizada pela Irmandade, a Marujada é quase unicamente constituída por mulheres que assumem o papel de direção.

O cargo mais alto da hierarquia da Marujada, que é vitalício, é o de capitoa, geralmente ocupado pela mais velha do grupo, que desfila carregando um bastão dourado, símbolo de sua autoridade. A subcapitoa, escolhida pela capitoa e sua substituta, está em um nível seguinte. Os homens, marujos dirigidos por um capitão, participam como tocadores ou acompanhantes.

Trajando blusa branca, faixa de fita vermelha e uma rosa de tecido, saia rodada comprida vermelha, azul ou branca e um chapéu vistoso, enfeitado com fitas e plumas, as marujas visitam as casas, dançando ou andando em duas filas pelas ruas da cidade. À frente das filas vão a capitoa e a subcapitoa. Acompanham-nas os marujos, vestidos com calça e camisa brancas, tocando tambor, pandeiro, cavaquinho, cuíca, viola e rabeca.

Neste domingo, além das saias das marujas, as blusas dos marujos serão azuis. No dia 26, as saias das marujas e as fitas amarradas nos braços dos marujos são vermelhas. O ritmo predominante da Marujada é o retumbão, mas durante a celebração também há a execução de xote, chorado e mazurca, cada um associado a uma dança específica.

São ainda momentos integrantes da festividade em louvor a São Benedito a cavalhada, o leilão e a procissão do dia 26. Na cavalhada, cavaleiros disputam argolas azuis e vermelhas, vencendo aquele que obtiver o maior número de argolas. O leilão é o momento em que os participantes arrematam donativos arrecadados pela Igreja para a realização da festa. A procissão, encerrada com uma missa, é um grande momento de devoção, quando o Santo Preto percorre a cidade. A derrubada do mastro marca o fim da celebração religiosa.