Cantor lança primeiro disco de inéditas em nove anos e autografa livro hoje na Bienal de SP

Em 31 de agosto, 2016 - 06h00 - Magazine

Ícone da música brasileira, Martinho da Vila está também com a agenda pra lá de agitada nos últimos dias. Depois de lançar, na sexta-feira, “De Bem Com a Vida”, seu primeiro disco de inéditas desde “Do Brasil e do Mundo”, de 2007, o sambista apresenta uma faceta até então desconhecida do público e autografa hoje o livro livro “Barras, Vilas & Amores”, na Bienal de São Paulo, romance que conta uma história de amor que tem como pano de fundo os lugares, personagens e canções que, em cada época, pontuaram as memórias do músico.