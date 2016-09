Encarnação vê barco passar e prevê que a hora de sua morte está chegando

Por: GShow

Em 15 de setembro, 2016 - 17h11 - Novelas

Depois de um embate com Carlos Eduardo (Marcelo Serrado), que atirou contra o fotojornalista, Martim (Lee Taylor) aparece no "gaiola encantado", embarcação fantasma que Encarnação (Selma Egrei) tanto espera passar pelas águas do rio São Francisco.

Sem entender ao certo o que aconteceu, o fotojornalista se vê rodeado de crianças e procura por sua câmera fotográfica. Da janela da fazenda dos de Sá Ribeiro, Encarnação vê o barco passar e se emociona ao prever que a hora de sua morte está chegando.

"Ele veio... O "encantado" veio me buscar! Veio me levar para, teu lado, Inácio! Finalmente, meu Deus, finalmente vou descansar dessa vida!", diz a viúva ao prever que quem está lá dentro é seu filho mais velho, que morreu em um acidente há muitos anos. Não perca a cena que está prevista para ir ao ar a partir desta quinta-feira, 15/9.