Em “Nada Será Como Antes”, ela será uma mulher livre e bem resolvida

Em 07 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

Se a toalha escorregadia que revelou parte do corpo de Bruna Marquezine na novela “Em Família” bastou para “quebrar a internet” em 2014, as cenas que estão por vir na série “Nada Será Como Antes” (Rede Globo/TV Liberal) devem provocar uma hecatombe digital. No ar a partir do dia 27, Bruna surgirá na pele de Beatriz, uma aspirante a atriz, dotada de alto poder de sedução e que não mede esforços para alimentar seu principal vício: o prazer.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.