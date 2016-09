Profissional de beleza compartilhou imagem da atriz durante os bastidores de um ensaio fotográfico na manhã desta sexta-feira, 2, no Instagram

Por: EGO

Em 02 de setembro, 2016 - 14h56 - Celebridades

Bruna Marquezine mostrou o seu poder ao posar para a foto compartilhada no perfil oficial do maquiador Lavoisier. No clique, a atriz aparece linda fazendo "carão", usando um rabo de cavalo nos cabelos, nos bastidores de um ensaio fotográfico. "Mais um dia com a gata", escreveu o profissional de beleza na legenda da imagem.

Na noite da última quarta-feira, 31, Bruna apostou em look bem curtinho para participar de evento de moda, em São Paulo. Usando um short-saia com blazer elegante, a atriz exibiu pernas torneadas e bronzeadas. Com visual todo nude e rosa-claro, a carioca usou cabelos presos e maquiagem bem marcada para valorizar o visual poderoso e cheio de joias. Como a blusa tinha um decote sexy na medida certa, apenas uma parte do sutiã preto ficou em evidência.