Banda americana fará sua quarta apresentação no festival, fechando a noite do dia 16 de setembro

Por: Quem

Em 28 de agosto, 2016 - 15h09 - Shows

Eles vão voltar! O Maroon 5 é a primeira atração confirmada para o Rock in Rio 2017, e encerrará a segunda noite do festival, no dia 16 de setembro do ano que vem. A novidade foi anunciada pela produção do evento no sábado (27), mesmo dia em que foi lançado o Amazonia Live, projeto socioambiental do Rock in Rio para todas as edições do festival até 2019 que tem como objetivo chamar atenção para a urgência do engajamento no combate às alterações climáticas.

Essa será quarta vez que o grupo comandado por Adam Levine tocará no Rock in Rio. Em 2011 eles se apresentaram no Rio, e, em 2012 e 2016, na edição portuguesa do evento, em Lisboa. Formada ainda por James Valentine, Jesse Carmichael, Matt Flynn, Mickey Madden e PJ Morton, a banda é considerada das mais bem-sucedidas da atualidade no segmento pop, tendo conquistado três Grammy e vendido mais de 17 milhões de álbuns em todo o mundo.

A apresentação do Maroon 5 no Rock in Rio será a única do grupo no Brasil em 2017. Neste ano de 2016 eles já vieram ao país com a V Tour, tendo feito shows em várias capitais brasileiras. O Rock in Rio Brasil 2017 acontecerá nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro, na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca.