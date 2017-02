Ação está sendo realizada nas feiras do município

Em 16 de fevereiro, 2017 - 13h09 - Pará

A Secretaria Municipal de Saúde de Marituba (Sesau) é parceira do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan) na campanha de combate à Hanseníase no município que está sendo realizada nesta quinta-feira (16), sexta (17) e sábado (18,) nas feiras do Mercado Central, Che Guevara e Nova Marituba, respectivamente.

Durante a ação, de 8h às 13h, a comunidade terá acesso a informações sobre a doença de forma a facilitar a identificação e a procura pelo atendimento médico precoce. De acordo com a coordenação da campanha as feiras foram escolhidas por serem os locais com grande movimentação e portanto de maior alcance da comunidade.

Marituba é município referência no atendimento a doença. Há 25 anos a URE Marcelo Candia, no bairro Dom Aristides, oferece atendimento especializado em dermatologia sanitária. De acordo com a diretora da URE, Renata Pamplona, atualmente são realizados 5 mil atendimentos por mês, a pacientes com idade de 0 a 110 anos, provenientes da Região Metropolitana de Belém, outros municípios e também dos estado do Amapá, Maranhão e Tocantins. A Unidade é composta por 130 profissionais entre médicos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. O horário de atendimento é das 7h às 18h.

Doença

O Pará é o segundo estado que mais notifica novos casos de hanseníase no país (o primeiro é o Maranhão). Anualmente, 3 mil novos casos de hanseníase são notificados no território paraense, Diretoria de Vigilância e Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa).

A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo principal agente etiológico é o Mycobacterium leprae (M. Leprae). A doença atinge pele e nervos periféricos podendo levar a sérias incapacidades físicas. A hanseníase parece ser uma das mais antigas doenças que acomete o homem. As referências mais remotas datam de 600 a.C. e procedem da Ásia, que, juntamente com a África, são consideradas o berço da doença. A melhoria das condições de vida e o avanço do co­nhecimento científico modificaram o quadro da hanseníase, que há mais de 20 anos tem tratamento e cura. A hanseníase é transmitida principalmente pelas vias respiratórias superiores de pacientes. (Ministério da Saúde).