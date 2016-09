A programação acontece nos dias 30 de setembro e 01 de outubro

Por: Redação ORM News

Em 20 de setembro, 2016 - 09h16 - Círio

A cidade de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, vai passar por uma maratona de fé nos dias 30 de setembro e 01 de outubro. Será o município da Região Metropolitana de Belém que por mais tempo estará acompanhando os passos da Virgem de Nazaré, dentro da programação oficial do Círio 2016.

Já no dia 29 de setembro, os maritubenses acompanharão a passagem de Nossa Senhora de Nazaré, em um andor. Ela estará se deslocando para a região do Mosqueiro. No dia 30, pela parte da tarde, começará a maratona. Por onde passar, Nossa Senhora será recebida com muitas homenagens e as demonstrações de fé que já são características do povo de Marituba.

A imagem chegará ao município no carro da Polícia Rodoviária Federal, em um andor que será decorado por um paisagista. Entre um lugar e outro, a Imagem seguirá pelas ruas da cidade, em romaria.

Veja a programação na cidade

30.09

17h55 – Abrigo João Paulo II

18h20 – Paróquia de N S de Nazaré

20h – Vigília na Paróquia Menino Deus

01.10

9h – Paróquia Bom Pastor

11h20 – Paróquia N S das Vitórias

13h30 – Urgência e Emergência Augusto Chaves

13h55 – Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Distrito Industrial

16h20 – Paróquia PIO X

18h20 – Encerramento

Veja a programação completa, aqui:

30.09

01.10