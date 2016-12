Loira percebe que o bandido é amigo de Alex e o coloca para correr

Por: GShow

Em 28 de dezembro, 2016 - 20h06 - Novelas

Marisa (Júlia Rabello) e Nicolau (Danilo Mesquita) estavam no maior clima, quando ouviram um barulho na churrascaria. Assustados, eles foram até o salão ver o que estava acontecendo e descobriram que a Boi Amigo estava sendo assaltada.

Com uma meia na cabeça, Romildo (Paulo Verlings) finge estar com uma arma e aponta para Nicolau. O filho de Gilda (Suzy Rêgo) fica desesperado e ainda leva um soco. Marisa vê o relógio do bandido e logo lembra que o objeto é do amigo de Alex (Caio Paduan).

Quando vê que é Romildo que está ameaçando Nicolau, Marisa pega uma bandeja e bate com força na cabeça do bandido. Após o susto, ela manda o comparsa do irmão ir embora: "Some daqui seu idiota! Antes que eu te entregue", ameaça.

Quem diria, hein! Será que agora a loira conquista a simpatia dos sogros? Acompanhe a cena em Rock Story nesta quinta-feira, 29/12.