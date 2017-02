Hostess garante ao roqueiro que viu o corpo do irmão.

Por: GShow

Em 12 de fevereiro, 2017 - 09h56 - Novelas

Marisa (Júlia Rabello) estava trabalhando tranquilamente, quando Gui (Vladimir Brichta) chegou e a surpreendeu perguntando se Alex (Caio Paduan) havia realmente morrido. Para tentar despistar o roqueiro, ela arma o maior teatro! Chorando, a loira garante que jamais vai esquecer o dia em que foi reconhecer o corpo do irmão. Com delicadeza, o roqueiro pergunta: “Se o corpo tava carbonizado, e você tava tão nervosa... você não pode ter se enganado?”.

Marisa, no entanto, afirma que deu para ver o rosto e tem certeza que o irmão partiu dessa para melhor. Gui não acredita muito nas palavras dela e diz que podia jurar que tinha visto Alex no ônibus. Para cortar logo o assunto, ela fala: “Se existisse uma esperança daquele corpo não ser do Alex, eu seria a primeira a falar, Gui. Meu irmão era minha única família”.

Desconcertado, Gui desiste e consola Marisa. Que falsiane! V em Rock Story nesta segunda-feira, 13/2.