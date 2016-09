Várias pessoas estão mandando mensagens nas redes sociais para a atriz francesa - apontada como pivô da separação de Pitt e Jolie

Por: EGO

Em 20 de setembro, 2016 - 14h38 - Celebridades

Bastou ser divulgado o nome de Marion Cotillard como suposto pivô da separação de Brad Pitt e Angelina Jolie para o perfil da atriz francesa começar a ser alvo de ataques."Que p*** é essa? Brad ama Angelina", escreveu uma. "Conta aí, que história é essa de que o Brad traiu a Angelina com você?!", disparou outra.

E as mensagens não pararam por aí... "Como você pôde?!", questionou uma mulher. "Vagabunda", atacou outra. Houve, no entanto, quem a defendesse: "Pitt te ama! Por favor, ame-o também! Angelina está velha...".

Vale lembrar que Angelina também sofreu ataques durante o início de seu relacionamento com Brad. Isso porque ela foi apontada como pivô do fim do casamento do ator com Jennifer Aniston.