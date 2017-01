Alice vê a partida do amigo e fica arrasada

Por: GShow

Em 02 de janeiro, 2017 - 13h54 - Novelas

A virada do ano para Mario (Bruno Gagliasso) vai ser de vento no rosto. O motociclista chega na festa de Réveillon de Tanaka (Luis Melo) para se despedir da família, já que, nesta mesma noite, vai pegar a estrada com um amigo do motoclube. "Pai, a gente tá indo pra Salvador. Socorrer um amigo", diz ele para Vittorio (Marcello Novaes).

Preocupado, o padeiro enche o filho de conselhos antes da jornada para resgatar Wagner (Felipe Mago): "Cuidado. Para, dorme, procura pilotar descansado. E não se bota em situação de perigo, por favor". Já Alice (Giovanna Antonelli) vê de longe a partida do ex-namorado e fica chateada.

Que corra tudo bem nessa missão! Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta segunda-feira, 2/1.