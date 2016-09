Durante a comemoração de seu aniversário, porém, a filha de Tanaka se preocupa com o jeito quieto do pai

Por: Gshow

Em 10 de setembro, 2016 - 11h41 - Novelas

Faltando poucos meses para voltar ao Brasil, ainda no Japão, Alice (Giovanna Antonelli) faz aniversário e se emociona ao assistir pela tela do computador a chegada de Mario (Bruno Gagliasso) de surpresa à casa dos Tanaka (Luis Melo). É que o filho de Vittorio (Marcello Novaes) andou deixando a amiga preocupada com seu sumiço e com as besteiras que ele andou fazendo por aí. "Esse presente eu realmente já tinha desistido de receber", diz ela com a voz já embargada. Tocado, Mario decide pedir desculpas - na frente de todo mundo - pelo tempo que ficou sem dar notícias para ela.

Mas a alegria de Alice por rever Mario fica um pouco nublada quando ela vê que Tanaka está abatido. A morena pergunta ao pai o que está acontecendo.

“Saúde está ótima, minha filha. O que não andou muito bem foi a saúde da empresa...”, explica Tanaka, que deixa a estudante com a pulga atrás da orelha.

Fique ligado em Sol Nascente! Esta cena está prevista para ir ao ar neste sábado (10).