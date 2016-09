Seriado com Luis Gustavo estreia dia 1º de outubro no canal

Em 12 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

Graças ao sucesso na novela “Elas Por Elas” (1982), Mário Fofoca, o caricato detetive particular interpretado por Luis Gustavo, ganhou programa próprio no ano seguinte, na Globo/TV Liberal. A partir de 1º de outubro, o VIVA traz de volta às telas as aventuras do personagem com a estreia de “Mário Fofoca”, produção dedicada ao inspetor cheio de tiques nervosos. Com autoria de Bráulio Pedroso, Carlos Eduardo Novaes, Expedito Faggioni e Luis Fernando Verissimo, o seriado conta com 17 episódios.

