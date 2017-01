O mecânico da Arraial Pescados teme pela vida de sua mãe e de sua irmã

Wagner (Felipe Mago) é peça-chave para a conclusão de quem foi a culpa pela explosão das traineiras da Arraial Pescados, e Mario (Bruno Gagliasso) está muito disposto a ajudar o amigo a proteger a sua família, que está sob ameaça. Na Bahia, o motociclista consegue chegar, entrar na casa e finalmente encontrar o funcionário da empresa de Alice (Giovanna Antonelli).

Escondidos dos bandidos que estão de tocaia no entorno da casa, Mario fala do plano de fuga, mas Wagner fica bem preocupado. "Como é que vamos fazer pra conseguir escapulir daqui em segurança com minha mãe e minha irmã? Porque só com a minha família em segurança é que eu vou poder falar tudo que sei sobre as explosões!", afirma o mecânico. "É um plano arriscado, mas nossa única saída", defende o Belo.

