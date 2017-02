Sinhá vê tudo pela TV e fica com raiva!

Por: GShow

Em 19 de fevereiro, 2017 - 19h08 - Novelas

"Alice (Giovanna Antonelli) é inocente! Libertem a Alice" É esse o recado que Mario (Bruno Gagliasso), Lenita (Letícia Spiller), Sirlene (Renata Dominguez) e toda a galera de Arraial está disposta a gritar a plenos pulmões pelo tempo que for necessário até que sejam ouvidos pelas autoridades. "Essa manifestação é para divulgar e repudiar a grande injustiça que está acontecendo. A polícia prendeu a pessoa errada. O verdadeiro culpado por todos esses crimes chama-se César Teixeira (Rafael Cardoso)", declara o motociclista para a imprensa, que logo chega ao local do protesto.

Enquanto Sinhá (Laura Cardoso) e o próprio César ficam para morrer ao ver tudo pela TV, Lenita incentiva Sirlene a contar o que sabe também: "O César é o pai do meu filho e me ameaçou o tempo todo, se eu contasse que ele era o pai. E quase cumpriu! Aquele João Amaro (Rafael Zulu), que trabalhava pra ele, tentou me matar", diz a consultora, cheia de coragem.

Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta segunda-feira, 20/2.