Por: GShow

Em 06 de setembro, 2016 - 14h33 - Novelas

Desde que Mario (Bruno Gagliasso) e Alice (Giovanna Antonelli) brigaram, as coisas não andam bem no maravilhoso mundo dos melhores amigos de infância de todos os tempos. Antes da 'Sargento Sardinha', como 'Belo' sempre a chamou, embarcar para o Japão para fazer sua pós-graduação os dois discutiram por causa do "rolo" que a morena e Ralf (Henri Castelli) tiveram no passado. Mesmo do outro lado do mundo, ela liga para o motociclista tentando conversar sobre o que sente - e a conversa é difícil para os dois.

"Só gostaria que me explicasse o que diz respeito a mim. Começando pelo fato de ter desligado na minha cara ontem. Quer saber? Não gostei! (...) O mínimo que eu esperava é que estivesse na minha despedida. Ou ao menos que tivesse respondido o e-mail que te mandei antes de embarcar pra cá", ela cobra. Mario explica que tentou ir ao aeroporto ao encontro de Alice, mas mesmo assim a morena não o perdoa.

Será o fim de Marilice? Fique ligado em Sol Nascente. Esta cena está prevista para ir ao ar nesta terça-feira, 6 de setembro.