Velejador vê massagista esperando Mág e garante que já a viu antes

Por: GShow

Em 17 de janeiro, 2017 - 12h43 - Novelas

Uma misteriosa massagista carioca chega a São Paulo e promete trazer muitas emoções. Marina (Alice Wegmann) aparece no casamento de Letícia (Isabella Santoni) e Tiago (Humberto Carrão) e, no final da cerimônia, procura Gigi (Mila Moreira) dizendo que precisa de uma vaga para trabalhar no spa. Impressionada com o currículo da menina, a mãe de Antonio (Pierre Baitelli) pede uma massagem teste e fica encantada com a leveza das mãos da gata.

Antes de tomar a decisão final para contratá-la, Gigi resolve colocar a menina à prova: a manda para massagear Mág (Vera Holtz), sua cliente mais exigente. Ao chegar na casa dos Leitão, Marina observa as fotos da família enquanto espera Santa (Carmen Frenzel) chamar a matriarca. Nessa hora, Pedro (Reynaldo Gianecchini) chega na sala e pergunta quem é a garota. Ela se apresenta, leve, com seu jeitão carioca, e ele tem a impressão de conhecê-la de algum lugar.

Apesar de Marina dizer que não, ele insiste: "Olha que eu tenho boa memória! E te conheço, Marina... Só falta lembrar onde a gente se conheceu". Não perca a cena, prevista para ir ao ar nesta terça-feira, 17/1