Além da atuação em "A Voz do Silêncio", atriz fala sobre carreira e personagens marcantes

Marieta Severo conversa com o repórter no set montado num apartamento sombrio da Rua Augusta, em São Paulo. “Peraí, isso já é a entrevista?” E pede ao fotógrafo que pare de clicá-la. “Estou muito feia, com a roupa da personagem. Deixa eu dar uma ajeitada”. E conta como, no tempo de A Grande Família, se recusava a ser entrevistada como Nenê pela turma do Vídeo Show. “E lá a Nenê é mulher de ficar dando entrevista, gente?”. Era o último de seus quatro dias de filmagem do novo longa de André Ristum, A Voz do Silêncio. Chovia lá fora e as cortinas fechadas deixavam o apartamento ainda mais escuro.