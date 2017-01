A cantora lamentou o fato, mas prometeu seguir em frente

Por: QUEM

Em 04 de janeiro, 2017 - 19h51 - Celebridades

Mariah Carey finalmente falou sobre a performance desastrosa que aconteceu na virada do ano, em Nova York. Ela, que se apresentava na Times Square com dois de seus hits, acabou vítima de um problema no playback e perdeu a compostura no palco.

Sobre o assunto, três dias depois, a própria cantora contou que o incidente - considerado por ela sabotagem - deixou sua confiança balançada. "Vou confiar menos nas pessoas de fora da minha equipe", disse a diva pop, que garantiu que pretende deixar o evento para trás.

Segundo ela, que deu entrevista ao EW, os verdadeiros fãs estão dando todo apoio via internet. "Estou muito agradecida a eles e a todo mundo da mídia que me apoiou depois desse fato, que aconteceu em uma ótima época de festas, mas se tornou em um Réveillon horroroso".