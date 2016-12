Fruta Quente, Mariza Black e DJs locais também agitam réveillon na Assembléia Paraense

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 31 de dezembro, 2016 - 13h10 - Entretenimento

A energia de Margareth Menezes vai celebrar a chegada de 2017 na Assembléia Paraense. Ela mistura na sua música elementos africanos, brasileiros, indígenas e pop, num movimento que denomina “Afropop Brasileiro”. Margareth será atração do Salão de Festas, um dos ambientes do Réveillon AP. Também se apresentam no show da virada da Assembléia, a banda Fruta Quente, Mariza Black, DJs Tarrika, Murilo Cunha e Dan Miller.

A baiana que começou a carreira fazendo teatro amador em Salvador, encontrou na música sua paixão e, em 2017, completa 30 anos de carreira. A artista soma 21 turnês internacionais (por todos os continentes), 14 CDs/LPs e 3 DVDs.

A atriz, cantora e compositora baiana está animada com o show que promete fazer todo mundo dançar. Expertise em shows da virada de ano, Margareth revela que o repertório promete alto astral e muita positividade. “Para mim é um prazer enorme voltar a Belém do Pará. O réveillon é a primeira vez que eu faço aqui, mas a festa da virada é um show que a gente sempre prima por uma música que convide as pessoas em pensar em coisas boas, a levantar o astral, músicas para abrir o coração, festejar a vida, comemorar o ano que vem chegando. Então, é um show bem festivo, bem balançado. O público paraense pode esperar alegria, alto astral e músicas que tragam positividade pra receber 2017 bem pra cima”, garante Margareth.

Admiradora do Tacacá, a musa do afropop brasileiro revela que quando chega por essas bandas, a primeira parada é para saborear nosso prato. A visita ao Ver-o-Peso e à orla de Icoaraci para ver de perto as cerâmicas marajoaras são lembranças que guarda daqui. Sobre a música paraense, a baiana enxerga muitas afinidades com o som nordestino, principalmente o baiano. “A música paraense se mistura com a música nordestina. No Pará, ritmos como lambada e carimbó têm a percussão como coração, assim como na Bahia, onde também temos essa levada. Então, há muita coisa bacana e essa misturada do Brasil é que é bonita. Minhas músicas também têm muita levada, muita mistura e acho que isso que faz essa pulsação percussiva e nossa alegria que se encontra na música nordestina, afrobrasileira, música baiana, um caldeirão de misturas e de expressão”, considera Menezes.

Virada na AP

Alternando com a cantora baiana, o DJ Alfredo Abtibol agitará o público, no Salão de Festas do Clube, com as melhores sequências de músicas. À meia-noite, a tradicional contagem regressiva será seguida de uma grande queima de fogos que iluminarão o céu da AP para a grande confraternização. Com diversão para todos os gostos e públicos, a Assembléia também traz shows animadíssimos no Deck da Piscina e Boate Aquarius.

No Deck, os shows da Banda Fruta Quente e o Samba de Mariza Black prometem fazer o público entrar 2017 dançando. Para a alegria e a diversidade ainda maior, DJ Tarrika também estará por lá. Outro ambiente disputado no Clube é a Boate Aquarius, que terá os DJs Murilo Cunha e Dan Miller agitando geral.

Serviço- Réveillon Assembléia Paraense, na Sede Campestre, Almirante Barroso, 4614, Souza.

Atrações:

Salão de Festas: Margareth Menezes e DJ Alfredo Abtibol

Deck: Fruta Quente, Mariza Black e banda e Dj Tarrika

Aquarius: Djs Dan Miller e Alfredo Abtibol

Informações: 3181-9904/ 3181-9908