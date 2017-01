Evento contará com apenas 100 vagas. Inscrições podem ser feitas em site

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 10 de janeiro, 2017 - 16h14 - Artes Marciais

O atleta campeão mundial, Marcus Almeida, o “Buchecha”, estará em Belém no dia 26 de janeiro mostrando um pouco do seu conhecimento para os amantes do jiu-jitsu. O evento será realizado no Ginásio da UEPA (Almirante Barroso) às 17h e contará apenas com 100 vagas disponíveis.'Buchecha', de 27 anos é um verdadeiro colecionador de títulos. O multicampeão possui em seu currículo inúmeras conquistas, dentre as mais importantes os títulos de Campeão Brasileiro e Mundial absoluto e acima de 100 kg. Buchecha também conquistou a Copa do Mundo de jiu-jitsu e o Panamericano.

As inscrições para o evento estão abertas e custam R$110,00 até o dia 13 de janeiro. Após esta data ela custará o valor de R$120. O prazo limite para a inscrição é o dia 24 e pode ser feito pelo site www.amazonprosports.com.br. Ao final do evento serão distribuídos certificados aos participantes.

Para o coordenador do evento da Amazon Pro Sports, Ítalo Andrade, o seminário é importante para o desenvolvimento do esporte no estado do Pará. “Um seminário com um dos ídolos do jiu-jitsu mundial é muito importante para nós. Ele traz na bagagem a experiência de grandes eventos pelo mundo, além de técnicas e rotinas de treinamentos aplicados em grandes centros”, destacou ele.

Serviço:

O seminário com o atleta de jiu-jitsu, Marcus Almeida, o Buchecha, será realizado dia 26 de janeiro, às 17h, no Ginásio da UEPA (Almirante Barroso), no bairro do Marco em Belém. As inscrições são feitas pelo site www.amazonprosports.com.br no valor de R$110,00 até o dia 13 de janeiro. Após a data o valor será de R$ 120. Mais informações: 99386-2002