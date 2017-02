Candidata traz a fantasia “Princesa Louçã e as águas do Grão Pará”,

Por: Redação ORM News

Em 17 de fevereiro, 2017 - 22h04 - Rainhas

Usando a fantasia “Princesa Louçã e as águas do Grão Pará”, Marclisa Jennifer Veloso de Souza, de 18 anos, do Cepe, já participou de outro concurso de beleza. Conta a lenda que a princesa Louçã vivia entre nós e que chovia há três dias na cidade de Belém da Belle Epóque. Ela teria o primeiro encontro com o seu amado, mas ao sair molhou-se na chuva e tornou-se uma bela sereia. Ela fez uma promessa que voltaria à terra e quando voltou fez um portal entre a terra e as águas. E vive entre lá e cá, não podendo molhar-se sem que impeça o encontro de namorados. A fantasia também faz referência ao hino do Pará para exaltar o heroísmo.

Na cabeça, a Marclisia usa um tóten estilizado. No corpo, uma blusa com referência amazônicas. O resplendor traz um portal nas cores da bandeira do Pará. Nos braços e pernas referências aos mangues. A fantasia vem nas cores verde, vermelho, azul, laranja e ouro. A criação é de Jefferson Leão, coreografia de Wendell Lameira. Cabelo de Ana Paula Araújo e maquiagem de Amanda Bastos.

Uma coreografia mais leve com sons da chuva. Marclisia no meio da apresentação mudou fez um giro e foi para o outro lado com plumas vermelhas.