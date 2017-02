Yuri Guedelha e Sarau Brasil comandam baile de carnaval

Em 08 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Show

Yuri Guedelha renova uma tradição de 11 anos e apresenta o baile “Velhos Carnavais”, na Casa do Gilson e no Container & Cultura Café-Bar. A festa convida o público a lembrar das marchinhas mais tradicionais da festa de momo, além de sambas-enredos das Escolas de Samba do Rio de Janeiro e de Belém.

O roteiro do show é composto basicamente pelas marchinhas tradicionais de carnaval, lembrando as composições de Eduardo Souto, Freire Júnior e Sinhô, mestres de um estilo que atingiu o apogeu com intérpretes como Carmen Miranda, Almirante, Mário Reis, Dalva de Oliveira, Silvio Caldas, Jorge Veiga e Blecaute.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.