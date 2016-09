Instituições religiosas e de cunho social participaram da quarta edição da manifestação na capital

Em 19 de setembro, 2016

Uma caminhada realizada ontem, em Belém, promoveu a defesa da vida, desde sua concepção. Ao todo, 14 entidades e instituições religiosas e de cunho social participaram do evento, que chegou à sua quarta edição este ano. Realizada sempre no terceiro domingo de setembro, a “Marcha Paraense da Cidadania em Defesa da Vida” saiu às 9 horas de ontem, da Escadinha do Cais do Porto, ao lado da Estação das Docas, e percorreu algumas das principais ruas da cidade em direção à praça Batista Campos. Os participantes da marcha reivindicam a aprovação do Estatuto do Nascituro, que visa garantir o direito à vida, à saúde e ao desenvolvimento, à alimentação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à família do ser humano, ainda no ventre da mãe. O projeto de lei tramita na Câmara dos Deputados, onde se encontra na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), aguardando parecer do relator, após ter passado pela Comissão de Seguridade Social e Família e Comissão de Finanças e Tributação. “O projeto é um processo político. Por hora, está parado. Enquanto isso, outras ideias que preveem o aborto correm mais rápido. É preciso uma pressão maior da sociedade. Ela precisa conhecer esse projeto para nos ajudar a aprová-lo”, declarou Odília Milhomens, coordenadora do Comitê Paraense do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto, que organiza a marcha. Após passar pelas comissões, o Estatuto do Nascituro ainda precisará da aprovação do plenário da Câmara, pelo Senado e ser sancionado pelo presidente da República.

