'Marcelo ainda vestia o figurino da novela e não saiu da lancha', disse Dami Alves, moradora de Canindé que trabalhou em 'Velho Chico' como figurante

Por: GShow

Em 16 de setembro, 2016 - 14h49 - Celebridades

Segundo Dami Alves, moradora de Canindé, Sergipe, Marcelo Serrado ajudou nas buscas por Domingos Montagner, nesta quinta-feira, 15. O ator, que estava no ar em "Velho Chico", se afogou no Rio São Francisco, onde estava por conta das gravações da novela. Dami participou como figurante de várias cenas da trama e acompanhou o resgate do corpo de Montagner.

"O Marcelo Serrado estava em uma das lanchas que fizeram a busca. Ele não saiu daqui, estava com o figurino da novela ainda, para lá e para cá na lancha. Foi uma verdadeira comoção", contou ela ao EGO. "Foi um clamor na comunidade, todo mundo foi para a beira do rio".

No Instagram, Serrado falou sobre a morte do amigo: "Não há palavras pra descrever o que sentimos. A vida e a arte às vezes andam juntas. Inexplicável o que aconteceu hoje do nosso lado. Estamos devastados como todo o Brasil e penso que temos que dizer para todos que estão ao nosso lado como amamos cada uma dessas pessoas pois num piscar dos olhos o ‘homi’ nos chama! Me pergunto porquê? Auge da vida, grande ator, pai, todos amavam! Por que? Como acreditar? Que Deus e Rio São Francisco levem nosso amor com ele! Inacreditável."

Dami ressaltou a falta de aviso sobre o perigo de correnteza no local onde Montagner mergulhou em um momento de folga das gravações com a parceira de elenco Camila Pitanga e acabou não voltando mais à superfície - ao EGO, Antônio Pitanga, pai da atriz, afirmou que ela tentou salvá-lo.

"Isso não pode ficar impune. Eles estavam em um local que conhecemos como panela, onde a água faz um roda moinho. Temos potencial muito grande de turismo, mas infelizmente a Secretaria de Turismo não se atenta a isso, há uma completa falta de segurança. Nossa orla precisa de salva-vidas. Já teve outros casos de morte. No carnaval, por exemplo, sempre tem aquele aglomerado de pessoas e tem afogamento. Tem que ter salva-vidas todos os dias", disse Dami.

Ela ainda contou que Domingos Montagner sempre foi muito atencioso com todos os moradores da região. "Há um mês, quando estavam indo gravar, ele falou comigo sobre a paixão pelo Velho Chico. Ele disse que eu morava no paraíso e que sempre teve vontade de conhecer o Rio São Francisco. Era muito humilde, solícito, tinha a alma linda, tirava foto com todo mundo".