Dupla brasileira vence primeiro set sem dificuldade, mas não resiste à pressão imposta a partir da segunda parcial

Por: Globoesporte.com

Em 17 de setembro, 2016 - 13h03 - Esporte

A facilidade com que levaram o primeiro set apontava para uma vitória tranquila. Do outro lado da quadra estavam Ruben Bemelmans e Joris De Loore, que não representavam perigo. Mas a partir do segundo set, foram roubando a serenidade dos rostos de Marcelo Melo e Bruno Soares. E fizeram o inesperado. Neste sábado, em Ostend, a dupla da Bélgica derrubou a favorita e pôs fim à esperança do Brasil na repescagem da Copa Davis: 3 sets a 2 (3/6, 7/6 (5), 4/6, 6/4 e 6/4). Com o resultado, os anfitriões fecharam o confronto em 3 a 0 e ficaram com a vaga na elite da competição em 2017. O Brasil voltará a disputar o Zonal Americano.

- Foi complicado, Começamos impondo o ritmo e depois eles começaram a sacar muito bem. O tie-break no segundo set mudou muito a dinâmica do jogo, deu muita confiança para eles. E eles voltaram a sacar bem no quarto set e aquilo complicou para a gente. Mérito deles. Jogaram melhor do que a gente. Eles arriscaram, foram felizes e nós fomos surpreendidos. Playoff é sempre difícil. Pegamos a Bélgica e eles jogam bem em casa. Temos que seguir trabalhando e correr atrás do prejuízo - disse Bruno.

O jogo

Os brasileiros sacavam bem e não encontravam muita resistência. De Loore cometia erros, tinha dificuldade de devolver o saque dos adversários. Bruno e Marcelo tiravam proveito e abriam 4/1. Bruno conseguia um belo voleio e em seguida a dupla comemorava a vitória no primeiro set: 6/3.

Bemelmans passava a dar mais trabalho. Os belgas ficavam perto de quebrar o saque brasileiro, mas Marcelo Melo não deixava. Caprichava no primeiro serviço e fazia 2/2. Os donos da casa passavam a sacar melhor e equilibravam o jogo. Marcelo, outra vez, estragava a festa de Bemelmans e De Loore. Salvava o break point e mantinha tudo igual (4/4). Com um ace, De Loore recolocava a Bélgica no comando do placar. Mas não conseguiam desgarrar. Tie-break. Os anfitriões criavam duas chances para fechar o set (6-4). Marcelo salvava a primeira. Os rivais não desperdiçavam a segunda: 7/6 (5).

Após o inesperado revés na parcial, os brasileiros tentavam retomar a concentração. Apesar da nova ameaça de quebra, a dupla mantinha a frieza e abria 3/2. Levavam incômodo a Bemelmans e De Loore no oitavo game, fazendo 0-30 e ficando perto de uma quebra. Ela escapou (4/4). O Brasil confirmava o seu e finalmente conseguia a quebra, com uma devolução de Marcelo Melo: 6/4.

A Bélgica não desistia. Respondia rapidamente e abria 2/0 no quarto set. A dupla soltava seu jogo e sabia aproveitar bem as falhas de Melo e Soares. Bemelmans brilhava nas devoluções e a parcial ficava com ele e seu parceiro: 6/4.

O Brasil ficava sob pressão. Se perdesse o set, estava eliminado. Os belgas jogavam com intensidade. Quebravam o serviço e tornavam a situação ainda mais complicada ao fazerem 3/1. Bruno e Marcelo se esforçavam, ganhavam um ponto disputadíssimo, mas não evitavam que os adversários confirmassem o saque e fizessem 4/2. Bemelmans e De Loore formavam uma parede. Os brasileiros tinham dificuldades de encontrar espaços para matar os pontos. Ainda assim, se mantinham próximos (5/4). Bemelmans sacava para o jogo. E não pecava: 6/4.

Programação

Sexta-feira

David Goffin (BEL) 3 x 0 Thiago Monteiro (BRA)

Steve Darcis (BEL) 3 x 1 Thomaz Bellucci (BRA)

Sábado

Ruben Bemelmans / Joris de Loore (BEL) 3 x 2 Marcelo Melo / Bruno Soares (BRA)

Domingo - 9h (de Brasília)

David Goffin (BEL) x Thomaz Bellucci (BRA)

Steve Darcis (BEL) x Thiago Monteiro (BRA)