Mostra "Com quantos paus se faz uma canoa" está no Sesc Boulevard

Por: O Liberal

Em 28 de dezembro, 2016 - 08h35 - Exposições

Até o dia 14 de janeiro de 2017, de terça a sábado, no horário de 9h as 18h, o arista visual e instrutor das Oficinas Curro Velho, Marcelo Lobato, apresenta a exposição “Com quantos paus se faz uma canoa”, no Centro Cultural do Sesc Boulevard (Blvd. Castilhos França, 522 - Campina).

A mostra apresenta resíduos de embarcações naufragadas na Amazônia, próximo a regiões ribeirinhas da ilha de Mosqueiro. A ideia partiu da observação de fragmentos de embarcações encontradas na beira do rio que ao observar a quantidade de pedaços que se fragmentaram veio a pergunta: Com quantos paus se faz uma canoa? E no processo de pesquisa, por meio da procura, da escolha, do resgate, buscou a reconfiguração como fragmentos e símbolos, tratando de questões como isolamento, tempo e suas modificações na paisagem.

O artista conta que no início recolheu os pedaços de embarcações para utilizá-los como objeto, e começou a desenhar e a pintá-los em tela. “Esses objetos que são ignorados como resto, era o início de minha pesquisa, na qual eu não queria um trabalho regionalista e sim universal, porém é notório a regionalidade presente nas obras pelas cores e pela empatia que possuo com a nossa cultura”, ressalta o artista.

Marcelo Lobato, nascido em Belém, atua há 25 anos como educador de arte. Ingressou como instrutor nas Oficinas Curro Velho em 1994 e posteriormente em vários outros projetos da Fundação Cultural do Pará, ministrando oficinas de pintura, desenho, gravura, cenografia, papietagem, capacitação e restauração. Participou de salões como o Arte Pará, no qual ganhou Prêmio Revelação e Prêmio Aquisição, além do Prêmio Revelação Salão de Arte Contemporâneo em Itajaí - SC. Possuí em seu currículo 45 exposições coletivas e 17 individuais e trabalhos expostos em Brasília (Planalto Central), Portugal e Espanha.

“Eu já era artista quando ingressei como instrutor no Curro Velho, e durante todos esses anos a Fundação Cultural do Pará, me proporcionou muito mais do que eu esperava. A convivência com alunos de diferentes idades me fez perceber que eu aprendia muito mais do que ensinava. As oficinas me tornaram não só um instrutor mais também um observador das experiências de vida, da humildade, da espontaneidade dos alunos que me transformarão pessoalmente e me tornaram um profissional mais consciente, serio e coerente”; comenta o artista Marcelo Lobato.

