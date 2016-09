Atores estavam com mais uma amiga e o diretor Papinha em área boêmia

18 de setembro, 2016

Marcello Novaes foi visto novamente na madrugada deste domingo, 18, na companhia da atriz Rhaisa Batista, no Baixo Gávea, área boêmia localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro. Para disfarçar um pouco, a atriz (com blusa branca) não andou ao lado do ator e, sim, um pouco atrás. Com os dois, estavam mais uma amiga e o diretor Rogério Gomes, o Papinha.

Marcello, de 54 anos, e Rhaisa, de 26, foram vistos abraçadinhos no início deste mês em um bar no Rio. Na ocasião, a assessoria de imprensa da atriz declarou que eles são apenas amigos.

Rhaisa ficou conhecida na TV ao interpretar uma das modelos que faziam book rosa na novela "Verdades Secretas" (2015). No último capítulo do folhetim, ela protagonizou um beijo gay com Yasmin Brunet. "Foi lindo e natural", disse ela ao EGO, na época.

Oficialmente solteiro desde o fim de seu namoro com a assessora de imprensa Camila Lamoglia, Marcello atualmente integra o elenco de "Sol Nascente". Na novela das seis da Globo, ele forma par romântico com Letícia Spiller, sua ex-mulher. O reencontro na TV teve a torcida do filho deles, Pedro.