Delegação bicolor viaja no início da tarde desta sexta-feira (16) para enfrentar o Timbu Mauriciano em Recife (PE)

Por: Redação ORM News

Em 15 de setembro, 2016 - 19h10 - Série B

'De quatro jogos sem vencer, mudamos para dois jogos sem perder. O clima é outro!' Isto foi o que garantiu o técnico Dado Cavalcanti em relação ao Paysandu que enfrentará o Náutico, às 16h30 deste sábado (17), na Arena Pernambuco, em Recife (PE). Apesar da 'tranquilidade', a ordem na Curuzu tem se resumido em uma palavra: marcação.

O Papão reencontrará o Náutico (PE), clube para o qual sofreu sua primeira derrota na Curuzu nesta Série B do campeonato brasileiro. Na ocasião, o placar negativo de 3 a 1 para os pernambucanos culminou com o pedido de demissão do próprio Dado Cavalcanti. O Papão recontratou o treinador sete rodadas depois e, para não correr o risco de ser surpreendido pelo Timbu novamente, os treinos têm sido focados no sistema defensivo. Isto foi o que revelou o volante Ilaílson:

'Aquela derrota machucou muito. Perdemos um treinador que, graças a Deus, voltou. O que temos de diferente hoje é que a equipe está com mais pegada. O que estava faltandoo era a vontade de marcar mesmo. O Dado conseguiu encaixar isso. Temos qualidade e sabemos disso, mas faltava a marcação do time todo. Isto voltou e é assim que vamos pegar o Náutico', falou o camisa 22.

Titular nos jogos contra Brasil de Pelotas e Bahia, Ilaílson não deve atuar contra o Náutico. 'Os exames ainda vão atestar exatamente o que eu tenho, mas espero que tenha sido apenas uma entorse leve no joelho (direito). Se o jogo fosse hoje, não teria condições de jogar. Mas o grupo tem jogadores qualificados, como o Ricardo Capanema, que dispensa comentários. O que sei é que, independente de quem entrar, vamos manter a pegada de marcação e arrancar pontos de Recife', falou.

Sem Ilaílson, as opções de Dado Cavalcanti para a posição de proteção à zaga são Ricardo Capanema e Jhonnatan, além de Domingues, que é zagueiro, mas já atuou como volante e até como lateral direito. O time, portanto, deve atuar com: Emerson; Roniery, Fernando Lombardi, Gilvan e João Lucas; Ricardo Capanema (Jhonnatan ou Domingues), Augusto Recife, Lucas e Tiago Luís; Maílson e Leandro Cearense.