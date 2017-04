Devoção - Festividade do santo “matador de dragões” prossegue até 2 de maio na paróquia

Em 24 de abril, 2017 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

Uma procissão pelas ruas do bairro da Marambaia, iniciada às 17h de ontem, foi o grande momento das celebrações em homenagem a São Jorge, cujo dia foi celebrado ontem. Mesmo debaixo de chuva, os fieis caminharam pelo bairro atrás da imagem do santo em seu cavalo. O pároco Gilvan Costa destacou a fé do povo. “A alegria de poder caminhar como povo de Deus na marcha da vida, seguindo os passos do nosso padoreiro São Jorge, é sempre uma alegria para o nosso povo e nada vai impedir da festa do dia de hoje de São Jorge”, afirmou. De acordo com ele, São Jorge ainda hoje deixa a lição de que vale a pena lutar pela vida, verdade e justiça sobretudo seguindo a fé. “São Jorge é mártir por causa que ele deu a vida pela fé cristã”, complementou.