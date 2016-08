Comece com a pele sempre limpa. Veja o passo a passo!

Por: Bolsa de Mulher

Em 26 de agosto, 2016 - 18h28 - Beleza

Quem tem pele oleosa sabe o quanto é difícil manter a maquiagem intacta. Aquela sensação de pele pegajosa, rosto com brilho excessivo, produto acumulado em pontos específicos, são alguns dos incômodos frequentes. Porém, com truques e cuidados diários é possível controlar a oleosidade e o brilho excessivo que tanto incomoda em relação à aparência da sua pele.

Truques para maquiar rosto oleoso

A maquiadora Thais Magalhães, do Instituto Embelleze, ensina um passo a passo para acabar de vez com esse problema da maquiagem que tem pouca duração. Ela ensina truques para que o make nesse tipo de pele fique mais bonito e dure por mais tempo:

1º: Comece com a pele sempre limpa

A limpeza de uma pele oleosa começa por usar um sabonete de controle de oleosidade. Lave o rosto apenas pela manhã e à noite, evite lavar mais que duas vezes ao dia para não estimular ainda mais a oleosidade.

2º: Não descuide da hidratação

Utilize um hidratante também específico para pele oleosa. É comum as mulheres não usarem o hidratante achando que a pele vai ficar mais oleosa. Ao contrário do que se pensa, pular esse passo pode produzir ainda mais oleosidade, já que a pele tentará repor a sua hidratação natural. Se a maquiagem for para o dia, opte por hidratantes com fator de proteção solar.

3º: Escolha produtos adequados

Assim como o sabonete e o hidratante devem ser adequados para pele oleosa, a base e o corretivo devem ser específicos para controlar a oleosidade, ou seja, livres de óleo. Para finalizar o make, recorra a um pó compacto para disfarçar o brilho, principalmente na zona T.

4º: Pense na próxima make

Utilize um demaquilante com composição livre de óleos e retire todos os resíduos e impurezas deixados pela maquiagem para que a pele possa respirar. Uma pele higienizada e hidratada corretamente contribui muito para uma durabilidade maior da maquiagem e para preservação de uma pele maravilhosa.