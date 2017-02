Maquiador Kal Nascimento ensina passo a passo de uma produção descomplicada para curtir a folia sem perder o glamour. Brilho nos olhos e boca destaca

19 de fevereiro, 2017

Carnaval pede uma produção irreverente, com muito brilho e cores vibrantes. E para entrar no clima da folia, o maquiador Kal Nascimento aposta em uma make focada nos olhos, inspirada na técnica cut crease. O objetivo é dar profundidade ao olhar, realçando o vinco de forma bem simples. Nada de esfumar o côncavo nessa produção! Depois é só caprichar no brilho, destacar a boca e cair na folia. E vale lembrar que para um acabamento perfeito é preciso preparar a pele, sem esquecer de iniciar a produção usando primer, base, corretivo e pó compacto.