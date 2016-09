A previsão é normalizar o abastecimento de água nesses trrês bairros até a tarde

19 de setembro, 2016 - Belém

Os bairros a Cidade Velha, Batista Campos e Jurunas, em Belém, estão com, baixa pressão nas torneias desde a noite de domingo (18), segundo informou a Cosanpa (Companhia de Saneamento do Pará). Técnicos da Companhia trabalham na manutenção de uma peça do conjunto motor-bomba do 2º Setor, que funciona na Travessa Presidente Pernambuco com a Avenida Gentil Bittencourt, em São Brás, que parou de funcionar. A peça será substituída nesta segunda-feira (19). A previsão é que o fornecimento seja normalizado ainda na tarde de hoje.