A Cosanpa realiza a manutenção do poço 2 do Sistema de Abastecimento de Água Sabiá

Por: Redação ORM News

Em 06 de setembro, 2016 - 09h24 - Região Metropolitana

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que em função da necessidade de manutenção do poço 2 do Sistema de Abastecimento de Água Sabiá, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, está realizando racionamento de água nos Conjuntos: Sabiá, Sant Clair, 28 de Agosto, Nova Esperança, Parque Independência, Circuito das Águas e Jardim Independência.

O racionamento, iniciado na segunda-feira (5), vai provocar baixa pressão da água nas torneiras nesses locais. A Cosanpa esclarece também que dependendo da gravidade do problema no sistema, o racionamento poderá se estender até a próxima quinta-feira (9).