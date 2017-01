Tráfego não será interrompido, mas serão realizadas suspensões temporárias na via a partir de hoje

Por: Redação ORM News

Em 03 de janeiro, 2017 - 09h28 - Pará

O trânsito na ponte sobre o rio Guamá, na rodovia PA-483, conhecida como Alça Viária, será modificado a partir desta terça-feira (3) para uma manutenção preventiva nas estruturas. O tráfego não será interrompido, mas serão realizadas suspensões temporária de 15 a 30 minutos durante o dia. A manutenção deve ser concluída somente no início do próximo ano.

As primeiras interrupções começam no início da manhã de hoje, mas dependendo das condições do tempo poderão ser feitas até cinco suspensões de meia hora cada ao longo do dia. 'Se optássemos por um trabalho ininterrupto, com fechamento total do tráfego, a obra demoraria cerca de quatro meses e os transtornos para os usuários seriam incalculáveis', disse o secretário de Transportes, Kleber Menzes.

Os reparos na ponte sobre o rio Guamá serão feitos por um período de 13 meses. Durante este tempo, cada estai do conjunto de 152 que sustenta a ponte será retirado, inspecionado e submetido a testes para verificar se pode ser mantido ou se precisa ser trocado. De acordo com a Secretaria de Estado de Transportes (Setran), a parte preliminar da obra já está em execução há três meses.

Oito agentes do Detran vão trabalhar na fiscalização e orientação dos motoristas. Dez homens da PRE atuarão diariamente no local e os dois acessos da ponte terão reforço de sinalização vertical indicando os limites de peso e velocidade.